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البحرين تدخل على خط الأزمة بين السعودية ولبنان وتطرد سفير بيروت

11:04 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
البحرين تدخل على خط الأزمة بين السعودية ولبنان وتطرد سفير بيروت

وزارة الخارجية البحرينية

وكالات:

طلبت الخارجية البحرينية من سفير بيروت لديها مغادرة البلاد خلال ٤٨ ساعة، في أعقاب الأزمة التي نشبت مؤخرا بين السعودية ولبنان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واستدعت حكومة السعودية، السفير في لبنان للتشاور، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب "تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية" التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

وزارة الخارجية البحرينية البحرين السعودية لبنان

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