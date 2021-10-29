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الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الترخيص باستخدام فايزر للأطفال بين 5-11 عاما

10:20 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الترخيص باستخدام فايزر للأطفال بين 5-11 عاما

شركة فايزر

وكالات:

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر-بيونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

تم منح تصريح الطوارئ بعد مراجعة دقيقة لنتائج التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر على عدة آلاف من الأطفال.

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع أيضا اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديدا حول من يجب أن يحصل عليه وكيفية توزيعه.

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