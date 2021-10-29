مصر ضمن قائمة دولية حول 10 بلدان يفضل السفر إليها في 2022

وكالات:

حرصت قائمة دولية الوجهات المفضل السفر إليها عالميا، على وضع مصر ضمن العشر بلدان الأولى في الوجهات المفضلة لعام 2022.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مرجع "لونلي بلانيت" للسفر، أصبح علامة تجارية عالمية لإرشادات السفر حول العالم.

وقال توم هول، مسؤول في شركة "لونلي بلانيت" في بيان "بعد فجوة قسرية، حان الوقت لإخراج خطط السفر التي طال تأجيلها وجعلها حقيقة واقعة".

هذا العام ، سلطت "لونلي بلانت" الضوء على أفضل 10 مدن ومناطق ودول، والتي من بينها مصر.

وقالت "لونلي بلانيت"، إن مصر هي موطن أهرامات الجيزة، واحدة من عجائب الدنيا السبع.

وأوضحت أنه على الرغم من تاريخ الأهرامات الكبير، ما زال الناس يتعلمون عن هذه الأعاجيب المعمارية كل عام.

وجاءت النرويج وملاوي وبليز وعمان ضمن قائمة الوجهات المفضل زيارتها في 2022.