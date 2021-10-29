تقرير للاستخبارات الأمريكية حول منشأ كورونا: لم يُصنع معمليا

وكالات:

أشار تقرير صادر عن المخابرات الوطنية الأمريكية، إلى أن مجتمع المخابرات الأمريكية يرى أن سلطات جمهورية الصين الشعبية لم تكن على علم مسبق بفيروس "كوفيد – 19" قبل أن يقوم معهد ووهان لعلم الفيروسات بعزل سلالة الفيروس.

وقال التقرير، الذي نقلته وكالة سبونيك الروسية "يعتقد مجتمع الاستخبارات أن المسؤولين الصينيين ربما لم يكونوا على علم مسبقًا بوجود فيروس سارس كوف 2 (كورونا المستجد)، حتى قام الباحثون في معهد ووهان لعلم الفيروسات بعزله بعد التعرف على وجود الفيروس بين السكان".

وأكد تقرير المخابرات الأمريكية، أن فيروس "كورونا" لم يتم تعديله وراثيًا، بمعنى أنه لم يكن مصنعا.

وجاء في التقرير: "نعتقد أن الفيروس ليس نتيجة تطوير أسلحة بيولوجية ومعظم الوكالات (الاستخبارية) تعتقد فيروس سارس- كوف 2 لم يتم تعديله وراثيا".

كما يشير التقرير إلى أن وكالتين استخباريتين تؤكدا أنه "لا توجد بيانات كافية لاتخاذ قرار إيجابي لصالح أحد الروايات".