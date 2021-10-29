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‏طرد السفير ومنع السفر.. السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد لبنان

08:13 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
‏طرد السفير ومنع السفر.. السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد لبنان

وزارة الخارجية السعودية

وكالات:

استدعت حكومة السعودية، السفير في لبنان للتشاور، وطلبت من سفير بيروت لديها مغادرة البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

‏‎وقالت وزارة الخارجية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب "تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية" التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

‏‎وأوضحت الوزارة أنه "حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

وزارة الخارجية السعودية حكومة السعودية السعودية لبنان

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