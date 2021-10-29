بسبب السودان.. بايدن يطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية

وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى الكونجرس طالبا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان والتي أعلنت أول مرة عام 1997.

وقال بايدن، وفقا لما ذكرته فضائية الشرق، إن "استيلاء الجيش على السلطة واعتقال القادة المدنيين يهدد مكتسبات ما حققه السودان نحو الديمقراطية منذ 2019".

‎وأضاف أنه "لا يزال الوضع في إقليم دارفور يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

‏وطالب بايدن، السلطات العسكرية في السودان، أمس، بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة الحكومة الانتقالية.

وقال بايدن في كلمة متلفزة، إنه "على السلطات العسكرية السودانية السماح للشعب بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية".

‎‏وتابع "ندعو القادة العسكريين في السودان للإفراج عن المعتقلين".

وأضاف أن "جميع الأطراف في السودان يمكنها استعادة رؤية مشتركة لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية".