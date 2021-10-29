Masrawy logo white

بسبب السودان.. بايدن يطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية

05:47 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
بسبب السودان.. بايدن يطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية

جو بايدن

وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى الكونجرس طالبا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان والتي أعلنت أول مرة عام 1997.

وقال بايدن، وفقا لما ذكرته فضائية الشرق، إن "استيلاء الجيش على السلطة واعتقال القادة المدنيين يهدد مكتسبات ما حققه السودان نحو الديمقراطية منذ 2019".

‎وأضاف أنه "لا يزال الوضع في إقليم دارفور يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

‏وطالب بايدن، السلطات العسكرية في السودان، أمس، بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة الحكومة الانتقالية.

وقال بايدن في كلمة متلفزة، إنه "على السلطات العسكرية السودانية السماح للشعب بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية".

‎‏وتابع "ندعو القادة العسكريين في السودان للإفراج عن المعتقلين".

وأضاف أن "جميع الأطراف في السودان يمكنها استعادة رؤية مشتركة لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية".

جو بايدن أمريكا الكونجرس الأمريكي السودان

الخبر التالى:

المفوضية الأوروبية تتخذ تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد: السحب الرعدية بدأت تتكون فوق محافظتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا