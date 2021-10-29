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إلغاء التحذير من تهديدات بوجود قنابل في محاكم بولاية ألمانية

01:18 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
إلغاء التحذير من تهديدات بوجود قنابل في محاكم بولاية ألمانية

الشرطة الألمانية

دوسلدورف - (د ب أ):

بعد تهديدات بتفجير قنابل، أخلت السلطات الألمانية عدة محاكم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي البلاد لفترة وجيزة صباح اليوم الجمعة، ثم ألغت الشرطة التحذير عقب الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي).

وأعلنت الشرطة أنه لم يتم العثور على أجسام مشبوهة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن التهديدات شملت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف ومحاكم إقليمية ومحلية في مونشنجلادباخ وفوبرتال.

وقال متحدث باسم محكمة مونشنجلادباخ الإقليمية إن المحكمة ستظل مغلقة اليوم الجمعة.

وكانت هناك اضطرابات مرورية كبيرة في شارع "سيسلين آليه"، مقر المحكمة الإقليمية في دوسلدورف.

وعلمت (د.ب.أ) أن السلطات تلقت قائمة بالمحاكم المستهدفة. ولم تتضح بعد خلفيات التهديدات.

شمال الراين-ويستفاليا تهديدات بتفجير قنابل محاكم ألمانيا الشرطة الألمانية

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