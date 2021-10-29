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السجن 4 سنوات لامرأة في ألمانيا بتهمة "التعاطف مع داعش"

01:16 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
السجن 4 سنوات لامرأة في ألمانيا بتهمة "التعاطف مع داعش"

حبس سيدة _ ارشيفيه


فرانكفورت - (د ب أ):

قضت محكمة ألمانية على امرأة متعاطفة مع تنظيم داعش بالسجن أربعة أعوام.

وأعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت اليوم الجمعة أنه ثبت لديها أن المتهمة /32 عاما/ منتمية لتنظيم إرهابي أجنبي، من بين أمور أخرى.

وجاء حكم المحكمة متجاوزا لمطلب الادعاء العام، الذي طلب عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، بينما طالب الدفاع بوجه عام بعقوبة مخففة دون تحديد مدتها.

وبدأت محاكمة المتهمة كيم تيريزا أ. في يونيو الماضي. واتهمها الادعاء العام، من بين أمور أخرى، بالبقاء مع مقاتل من داعش في سورية بين عامي 2014 و 2016، والاستيلاء على منازل مهجورة وحيازة بندقيتي كلاشينكوف.

تهمة التعاطف مع داعش محكمة ألمانية تنظيم داعش كيم تيريزا

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