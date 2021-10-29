بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي لبحث أزمة الصيد وتهدد بإجراءات انتقامية

(بي بي سي):

قال وزير البيئة البريطاني إن بلاده يمكن أن ترد بدورها إذا مضت فرنسا في تهديداتها، وسط خلاف بشأن حقوق الصيد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرا من مغبة تفاقم الأزمة.

وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت السفير الفرنسي في لندن لبحث النزاع المتصاعد بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يطلب من السفير الفرنسي شرح ما سماه الجانب البريطاني "تهديدات مخيبة للآمال وغير متناسبة".

وكانت فرنسا قد احتجزت قارب صيد بريطانيا الخميس في ميناء لوهافر الفرنسي بتهمة العمل بدون تصريح، وغرمت آخر.

كما هددت فرنسا باتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارا من الأسبوع المقبل إن لم يصدر المزيد من التراخيص للقوارب الفرنسية للصيد في المياه حول بريطانيا وجزر القناة.