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الاتحاد الأوروبي: قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة يُشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين

12:23 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
الاتحاد الأوروبي: قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة يُشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - أ ش أ

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن قرار السلطات الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء أكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة إسرائيلية، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية، هو قرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن قرار إسرائيل أعقب قرار آخر أصدرته إسرائيل يوم الأحد الماضي لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك في القدس الشرقية المحتلة، والاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار أنه يعارض بشدة توسيع المستوطنات ولن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وأضاف البيان:" اننا نجدد دعوتنا لحكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوات التي تتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء، ووقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة.وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، بينما سيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره في دعم الخطوات نحو السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي إسرائيل الضفة الغربية القدس فلسطين

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