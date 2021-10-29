وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تدرس تعويض أسر المهاجرين المنفصلة في عهد ترامب

واشنطن - أ ش أ

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، عن مباحثات جارية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع تعويضات بقيمة 450 ألف دولار للفرد في أسر المهاجرين التي انفصلت بسبب سياسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وذكرت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن العديد من الهيئات الأمريكية، ومن بينها وزارة العدل وزارة الأمن القومي ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، تعمل على حل الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن الآباء والأطفال الذين يقولون إن الحكومة تسببت في تعرضهم لصدمات نفسية دائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدفوعات قد تصل إلى ما يقرب من مليون دولار للأسرة، ما يعني أن القيمة الإجمالية للتعويضات قد تبلغ أكثر من مليار دولار.

ووفقا صحيفة وول ستريت جورنال، قدمت 940 أسرة مهاجرة حتى الآن طلبات الحصول على التعويضات.

وبحسب اتحاد حماية الحريات الوطنية، انفصلت بسبب سياسة إدارة ترامب حوالي 5.5 آلاف أسرة مهاجرين.