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جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ245 مليونًا

08:26 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ245 مليونًا

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 245 مليونا و503 آلاف و879 إصابة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و980 ألفا و381 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.8 مليون، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 7ر21 مليون.​

هذا المحتوى من

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