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الملكة اليزابيث تظهر في لقطات مطمئنة عقب إنسحابها من كوب26

11:13 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الملكة اليزابيث تظهر في لقطات مطمئنة عقب إنسحابها من كوب26

الملكة إليزابيث

لندن - (أ ش أ):

ظهرت الملكة اليزابيث في لقطات لجمهورها لتطمئنهم عليها بعد خبر انسحابها من الظهور في قمة تغير المناخ (كوب26) الأسبوع المقبل.

وفي صورة نشرها قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم الخميس، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، في أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن أنها لن تحضر قمة كوب26 في جلاسجو الأسبوع المقبل.

وقد التقطت صورة للملكة خلال عقدها لقاء مع جمهورها عبر الانترنت.

وتحدثت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عبر رابط فيديو من مقر إقامتها في بيركشاير.

يأتي ذلك بعد إعلان من قصر باكنجهام يوم الثلاثاء أن الملكة لن تنضم إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية في كوب26.

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