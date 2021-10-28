الرئيس التونسي يدعو القضاة إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

تونس - (أ ش أ):

حث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس القضاة الشرفاء على عدم التردد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدرات الدولة والشعب.

وشدد سعيد على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية والتي لا أثر لها في الواقع، وذلك خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج.

كما أشار الرئيس التونسي إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلق بعائلات شهداء الثورة ومصابيها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.

وقال سعيد إن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي أصبح جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

كما تطرق الرئيس إلى مسألة أملاك الدولة، وأشار إلى أنه سيتم إحداث نوع جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تسوغ بأثمان بخسة داعيا إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يتم التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.