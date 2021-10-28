وزير داخلية ليبيا يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون الأمني مع مصر

القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، " خالد مازن " وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا قادما من طرابلس في زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون الأمني بين مصر وليبيا .

وصرحت مصادر مطلعة بأن " مازن " :" سيلتقي وزير الداخلية الليبي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خاصة المسئولين عن الأمن لاستكمال المباحثات التى أجراها خلال زيارته الأخيرة لمصر في سبتمبر الماضي، وتفعيل الشراكة الأمنية بين مصر وليبيا، واستفادة الكوادر الأمنية الليبية من الخبرات الأمنية المصرية والتنسيق بشأن مواجهة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية .