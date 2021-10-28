المبعوث الأممي لليمن: التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض يساهم بتعزيز الشراكات السياسية

صنعاء - (د ب أ):

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز جروندبرج اليوم الخميس، إن التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض من شأنه أن يساهم في تعزيز الشراكات السياسية ودعم تقديم الخدمات الأساسية واستقرار الاقتصاد في البلاد.

جاء ذلك في ختام زيارته الأولى إلى الإمارات، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين ويمنيين من مكونات مختلفة والقطاع الخاص، وفقاً لبيان لمكتب المبعوث.

وأشار جرونبدبرج إلى أن الإمارات "تلعب دوراً هاماً في دعم تسوية سياسية شاملة، بقيادة يمنية للنزاع في اليمن".

وأعرب جروندبرج، عن قلقه إزاء الوضع الآخذ في التدهور في اليمن، بما في ذلك اشتداد الحرب، وتفكك مؤسسات الدولة وتأثير النزاع على الاقتصاد وتراجع الخدمات الأساسية.

وأضاف "لقد حان الوقت لإحراز تقدم نحو أولويات سياسية واقتصادية وأمنية فورية وطويلة الأمد بما يخدم مصلحة اليمنيين".

ووفقاً للبيان، فقد تبادل المبعوث الأممي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين، الآراء حول آخر التطورات في اليمن، وجهود الأمم المتحدة المستمرة لاستئناف حوار سياسي شامل ومستدام بين الأطراف اليمنية.

وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بشكل كبير، مع انهيار العملة المحلية، جراء استمرار الصراع المسلح بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين منذ سبع سنوات، فضلاً عن التوترات الأمنية التي تشهدها المناطق المحررة من الحوثيين، جنوبي اليمن، بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.