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الإفراج عن المعتقلين.. أول تعليق لبايدن على الأحداث في السودان

08:04 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الإفراج عن المعتقلين.. أول تعليق لبايدن على الأحداث في السودان

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطات العسكرية في السودان، بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة الحكومة الانتقالية.

وقال بايدن في كلمة متلفزة، اليوم الخميس إنه "على السلطات العسكرية السودانية السماح للشعب بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية".

‎‏وتابع "ندعو القادة العسكريين في السودان للإفراج عن المعتقلين".

وأضاف أن "جميع الأطراف في السودان يمكنها استعادة رؤية مشتركة لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية".

جو بايدن السودان السلطات العسكرية السودانية

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