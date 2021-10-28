الإفراج عن المعتقلين.. أول تعليق لبايدن على الأحداث في السودان

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطات العسكرية في السودان، بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة الحكومة الانتقالية.

وقال بايدن في كلمة متلفزة، اليوم الخميس إنه "على السلطات العسكرية السودانية السماح للشعب بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية".

‎‏وتابع "ندعو القادة العسكريين في السودان للإفراج عن المعتقلين".

وأضاف أن "جميع الأطراف في السودان يمكنها استعادة رؤية مشتركة لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية".