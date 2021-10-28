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تجدد المعارك بين القوات اليمنية ومليشيا الحوثي شمالي لحج

06:53 م الخميس 28 أكتوبر 2021
تجدد المعارك بين القوات اليمنية ومليشيا الحوثي شمالي لحج

القوات الحكومية اليمنية

صنعاء - (أ ش أ):

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، بتجدد المعارك العنيفة بين القوات اليمنية ومليشيا الحوثي في منطقة كرش، شمالي محافظة لحج.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، إن المواجهات اندلعت عقب هجوم شنه المسلحون الحوثيون، على مواقع عسكرية للقوات الحكومية في جبهة كرش.

وأضاف أن مليشيات الحوثي هاجمت مواقع قد خسرتها في وقت سابق في منطقة حوامرة شرق الراهدة، فيما تمكنت القوات الحكومية من صدها.

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القوات الحكومية اليمنية مليشيا الحوثي محافظة لحج

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