تجدد المعارك بين القوات اليمنية ومليشيا الحوثي شمالي لحج

صنعاء - (أ ش أ):

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، بتجدد المعارك العنيفة بين القوات اليمنية ومليشيا الحوثي في منطقة كرش، شمالي محافظة لحج.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، إن المواجهات اندلعت عقب هجوم شنه المسلحون الحوثيون، على مواقع عسكرية للقوات الحكومية في جبهة كرش.

وأضاف أن مليشيات الحوثي هاجمت مواقع قد خسرتها في وقت سابق في منطقة حوامرة شرق الراهدة، فيما تمكنت القوات الحكومية من صدها.