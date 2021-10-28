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روسيا: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

06:03 م الخميس 28 أكتوبر 2021
روسيا: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية، معتبرة هذه الإجراءات عملية ضم للأراضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطتها الصحفية الأسبوعية، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس: "نؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض إمكانيات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وغير منقطعة جغرافيا وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك تقوض فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن".

وشددت زاخاروفا على أن مواصلة بناء المستوطنات وخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن مرتين بحلول العام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت:" أن روسيا تدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتسبق نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة حول دائرة القضايا، التي من شأنها تحديد الوضع النهائي".

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وزارة الخارجية الروسية روسيا الاستيطان الإسرائيلي القدس الضفة الغربية

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