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أبو الغيط: فيلم "كباتن الزعتري" يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم

05:30 م الخميس 28 أكتوبر 2021
أبو الغيط: فيلم "كباتن الزعتري" يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم "كباتن الزعتري" والذي يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم والظروف الصعبة التي يعيشون فيها، ويبث الأمل في كثير من اللاجئين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الخميس، الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام لشئون الإغاثة الإنسانية، يرافقها بطلا ومخرج فيلم "كباتن الزعتري" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن فيلم "كباتن الزعتري" يمثل تطلع شباب اللاجئين في المخيم لتحقيق أحلامهم وتشكيل فريق لكرة القدم باسم المخيم، حيث حصل الفيلم على 12 جائزة على مستوى العالم، وكان آخرها جائزة "نجمة الجونة الذهبية".

يذكر أن مخيم الزعتري يعد أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن ويقع في محافظة المفرق شمال شرق عمان قرب الحدود السورية ويضم آلاف اللاجئين.

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أحمد أبو الغيط اللاجئين فيلم كباتن الزعتري جامعة الدول العربية

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