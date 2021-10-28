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مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع سفير الجزائر بموسكو العلاقات الثنائية

05:23 م الخميس 28 أكتوبر 2021
مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع سفير الجزائر بموسكو العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

القاهرة - (أ ش أ):

بحث ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم الخميس، مع سفير الجزائر في موسكو محمد شريف كورتا، وضع العلاقات الثنائية؛ حيث تم التأكيد على الموقف المتبادل بين موسكو والجزائر لدعم تطوير العلاقات الودية التقليدية بين البلدين وفقا لإعلان الشراكة الاستراتيجية لعام 2001.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) اليوم أن كلا الجانبين عبرا عن الارتياح من مستوى الحوار السياسي البناء حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فضلا عن مستوى التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى منح سفير الجزائر درع التفاعل من الخارجية الروسية تقديرا لمساهمته الشخصية الكبيرة في تطوير العلاقات بين روسيا والجزائر.

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الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف الرئيس الروسي سفير الجزائر بموسكو

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