"لفة".. إعلان لبيومي فؤاد يثير غضبًا في السعودية وتركي آل الشيخ يهاجمه
كتبت- رنا أسامة:
أثار إعلان لا تتجاوز مدته 20 ثانية لأحد المطاعم الشهيرة في السعودية شارك فيه الفنان بيومي فؤاد، غضبًا واسعًا في المملكة خلال الساعات الماضية. وقال المنتقدون إنه يتضمن إيحاء يؤول بطريقة "خادشة ومعيبة".
وقال بيومي فؤاد في حواره مع الشخص الذي يبدو مسؤولًا بالمطعم، عبارة: "وترجعوا تزعلوا من هزاري" والتي ذكرها في آخر أفلامه، "وقفة رجالة"، وهي الجملة التي وُصِفها سعوديون بأنها غير لائقة.
أثار إعلان أحد المطاعم الشهيرة في #السعودية موجة غضب بين المشاهدين لاستخدامه مصطلحات غير لائقة.#اعلان_لفة #laffa pic.twitter.com/20IaZ9gsmR— News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) October 28, 2021
انتقد المخرج وكاتب السيناريو السعودي فهد الأسطاء، إعلان "لفّة" الذي يشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، مُعتبرًا إيّاه في تغريدة على حسابه عبر تويتر، الخميس، "وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير".
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة.... شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا !!".
وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير— فهد الاسطاء (@Falesta) October 27, 2021
تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة والتي يعززها بيومي كما في الفيلم الرديء ( وقفة رجالة ) شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا !! https://t.co/T2e934aakW
كما هاجم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإعلان أيضًا. ووصفه بأنه "تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء".
اعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!!— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2021
فيما وجّه ناشط سعودي يُدعى نايف سؤالًا لمتابعيه على تويتر: "بصراحة.. وش (ما) رأيكم في إعلان لفّة؟ ذكاء أم وقاحة؟".
بصراحة : وش رايكم في إعلان لفّة؟— نايفكو | NAIF (@naifco) October 27, 2021
ذكاء أم وقاحة؟
https://t.co/9q1nnQNohy
وظهر بيومي فؤاد في الإعلان على طاولة وكأنه يتناول الطعام داخل مطعم شهير في السعودية، ويتجاذب أطراف الحديث مع شخص يبدو أنه سعودي.
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