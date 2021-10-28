بسبب "الموز".. تركيا تعتزم ترحيل مهاجرين يعتقد أنهم سوريون

اسطنبول- (د ب أ):

أعلنت سلطات الهجرة التركية أنها سترحل سبعة أشخاص، يُعتقد أنهم سوريون، لنشرهم مقاطع لأنفسهم وهم يأكلون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي "بشكل استفزازي" بعدما اشتكى مواطنون أتراك من أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف شرائه.

وقالت هيئة الهجرة التركية الليلة الماضية إنه "تم اعتقال سبعة أجانب في إطار تحقيق بشأن منشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي ... وستبدأ إجراءات الترحيل".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هؤلاء الأجانب سوريون. ولم يتضح على الفور متى سيتم ترحيلهم.

وجرى على نطاق واسع تداول مقطع فيديو لمقابلة جرت في أحد شوارع اسطنبول في 17 أكتوبر، وانتقد فيها سكان محليون طالبة سورية لأنها تعيش حياة مريحة بينما يكافح الأتراك لتغطية نفقاتهم.

وقال شخص في المقطع: "أنتِ تعيشين براحة أكبر. وأنا لا أستطيع أكل الموز، وأنت تشترين كيلوجرامات من الموز من الأسواق"، وردت الطالبة بأنها هربت من الحرب في بلادها ولم يكن لديها مكان آخر للذهاب إليه.

وانضمت سيدة تركية للحديث في المقابلة متهمة السوريين بالاستمتاع بالحياة في تركيا بدلا من العودة إلى بلادهم للقتال.

وظهرت عدة منشورات لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتردد أنها تظهر سوريين يأكلون الموز ويسخرون مما حدث في المقابلة.

ويعكس الجدل حول الموز حالة الاستياء المتزايد من المهاجرين في تركيا، في ظل الصعوبات الاقتصادية.

وتستضيف تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ، 6ر3 مليون منهم سوريون.