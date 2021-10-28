السودان: السفراء المنشقون هم الممثلون الشرعيون للحكومة

الخرطوم- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، إن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان".

واعتبرت الوزارة، في بيان عبر صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على "فيسبوك"، أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور".

وحيت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين و الإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للإنقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش".

وقالت المهدي "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل،وكل سفير حر رفض الانقلاب نصر للثورة."

وأضافت وزيرة الخارجية :"أؤكد للعالم أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان" .

وأعلن التلفزيون الرسمي في السودان مساء أمس الأربعاء، إعفاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان ، سفراء البلاد لدى ست دول من مناصبهم لرفضهم قراراته.

وأوضح التلفزيون السوداني أن قرار الإعفاء شمل سفراء السودان في الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا.

يأتي ذلك بعد رفض هؤلاء السفراء للإجراءات التي أعلنها البرهان الاثنين الماضي وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء.