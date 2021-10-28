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الضفة الغربية المحتلة تواجه تهديدا بقطع الكهرباء من قبل شركة إسرائيلية

12:32 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الضفة الغربية المحتلة تواجه تهديدا بقطع الكهرباء من قبل شركة إسرائيلية

الضفة الغربية

الضفة المحتلة- (بي بي سي):

أكدت شركة كهرباء محافظة القدس بأن "شركة كهرباء إسرائيل ستقطع الكهرباء عن بعض مناطق الضفة بسبب تراكم الديون، تزامنا مع اقتراب ذروة الشتاء، وفي ظل حصار مالي وسياسي مفروض على السلطة الوطنية".

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبذل كل جهد يلزم للتخفيف من تأثير الانقطاع في مناطق امتيازها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن اسرائيل أبلغت السلطة عزمها بدء قطع التيار عن مناطق مختلفة من الضفة مع بداية الأسبوع المقبل بسبب الديون المتراكمة لصالح شركة كهرباء اسرائيل والمقدرة بنصف مليار شيكل، ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الموضوع حتى الآن.

هذا المحتوى من

BBC
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