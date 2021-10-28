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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

11:53 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس- (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام مستوطنين، الخميس، ساحات الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في محيطه الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعة متفرقة، من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، وسلكوا الطريق المؤدية لباب الرحمة لأداء الطقوس".

ووفق الوكالة، "يتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه".

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى القدس فلسطين

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