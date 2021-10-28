الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ اليوم جولة أوروبية

سول- (د ب أ):

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، جولة أوروبية اليوم الخميس، حيث سيشارك في عدد من مؤتمرات القمة الدولية، كما سيقوم بزيارة رسمية إلى المجر، بحسب ما ذكرته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية.

وسيبدأ مون جولته بزيارة رسمية إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي غدا الجمعة مع البابا فرنسيس، ووزير خارجية الفاتيكان، بيترو بارولين، في ثاني زيارة يقوم بها إلى الفاتيكان بعد أن قام بزيارة أولى في أكتوبر من عام 2018.

ومن المتوقع أن يناقش مون خلال الاجتماع إمكانية زيارة البابا إلى كوريا الشمالية، حيث أعلن البابا مرارا عن استعداده لهذه الزيارة.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي بعد ذلك قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن يتوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مؤتمر تغير المناخ "كوب 26".

ثم سينضم مون إلى زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سينعقد في مدينة جلاسجو باسكتلندا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويُتوقع أن يعلن مون عن هدف كوريا الجنوبية المعدل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بمستويات عام 2018.

وسيجري الرئيس بعد ذلك زيارة رسمية إلى المجر، حيث سيعقد قمة مع نظيره المجري، يانوس أدير.