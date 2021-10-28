أزمة الصيد.. فرنسا تهدد بريطانيا: قد نتخذ إجراءات انتقامية

باريس- (د ب ا):

قال كليمان بون الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي، إن فرنسا قد تتخذ مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد المملكة المتحدة في حال" لم تستأنف الحوار ولم تمنح رخص الصيد".

ونقلت وكالة بلومبرج عن بون إن هذه الإجراءات قد تشمل "مراجعة مجالات التعاون"، بما في ذلك على سبيل المثال، "زيادة أسعار الكهرباء في مرحلة لاحقة"، دون أن يذكر إطارا زمنيا.

وأضاف أن الصيادين البريطانيين سيتمكنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري.

وأشار بون إلى أن فرنسا بدأت بالفعل في تطبيق عمليات تفتيش أكثر منهجية للسفن البريطانية منذ ليلة أمس .

وأوضح بون أن بريطانيا منحت نحو 50% فقط من رخص الصيد المطلوبة.