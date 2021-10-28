اجتماع في الأردن لبحث تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا

عمّان- (د ب أ):

يعقد وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا اجتماعات رسمية، اليوم الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا.

وأكدت الحكومة الأردنية في لقاءات وزارية سابقة، أن المملكة قادرة على تزويد لبنان بـ 250 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لموقع قناة "المملكة" الأردنية.

واستضاف الأردن، بداية الشهر الحالي، اجتماعا وزاريا ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن وسوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وتم خلال الاجتماع الأخير، تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية، وإجراء جميع الدراسات الفنية، وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد، إضافة إلى مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث، وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل على جهد 400 ك.ف منذ عام 2001 إلا أن خط الربط خارج الخدمة منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سورية ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و230 و66 ك.ف. وترتبط الدول الثلاث باتفاقية تبادل عامة واتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا إضافة إلى تركيا.