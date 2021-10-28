على السودان أن يعود إلى القيادة المدنية.. واشنطن تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين المدنيين

القاهرة -مصراوي:

جددت الولايات المتحدة اليوم الخميس تأكيدها دعم الشعب السوداني، وإدانتها لما وصفته بـ "الاستيلاء العسكري على السلطة المدنية".

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية انتوني بلينكن، اتصل برئيس المفوضية الأفريقية ، واتفقا على وجوب أن يعود السودان إلى القيادة المدنية وفقًا للاعلان الدستوري لعام 2019، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفق ما نقله موقع العربية عن رويترز

وأكدا على أهمية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبته بالحكم المدني بعيدا عن التدخل المسلح وغيره من التدخلات بالقوة.

الافراج عن المعتقلين

بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتونى بلينكن على الدعم الأميركي للشعب السوداني. وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر"، الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، مريم صادق المهدي، وبحثا أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.



كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين المدنيين.

كذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقا للإعلان الدستوري.

يذكر أنه منذ يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وعقب اعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، مطالبين بالافراج عن عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين، فضلا عن تسليم الحكم لقيادة مدنية.

وفيما أكد البرهان أن حكومة جديدة مدنية ستشكل قريباً، من أجل قيادة البلاد نحو انتخابات تشريعية، تفضي إلى اتمام مرحلة الانتقال التام إلى الديمقراطية، أعلنت واشنطن تعليق كافة المساعدات المالية للخرطوم، شاجبة اجراءات القوات العسكرية.

يشار إلى أن البلاد كانت تشهد منذ سبتمبر الماضي توترا حادا بين المكون المدني والعسكري اللذين توليا السلطة الانتقالية منذ عام 2019، عقب عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.