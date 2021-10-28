Masrawy logo white

الأمم المتحدة: سفراء غربيون يلتقون حمدوك بمقر إقامته

12:33 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة: سفراء غربيون يلتقون حمدوك بمقر إقامته

عبدالله حمدوك

وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إن سفراء من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التقوا برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمودك في مقر إقامته الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت البعثة على تويتر أن السفراء وجدوا حمدوك بصحة جيدة.

ونقلت رويترز عن حمودك قوله، إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه"، محذرًا من استخدام العنف ضد المحتجين.

وتعترف الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولاً أخرى، بعبدالله حمودك رئيسًا لوزراء السودان، رغم قرار رئيس مجلس السيادة بحل مجلسي الوزراء والس

عبدالله حمودك رئيس الوزراء السوداني الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ديالى في العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا