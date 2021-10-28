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الجزائر تتهم وكالة الأنباء الفرنسية بشن حملة ضدها وتحذرها من العواقب

12:13 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
الجزائر تتهم وكالة الأنباء الفرنسية بشن حملة ضدها وتحذرها من العواقب

الجزائر

الجزائر - (بي بي سي)

طلبت الجزائر من وكالة الأنباء الفرنسية التوقف الفوري عما وصفته بالحملة العدائية البغيضة ضدها.

واتهم بيان لوزارة الإعلام الجزائرية، الأربعاء، الوكالة بنأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحفية، مهددة إياها بمنعها من العمل في البلاد.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا كبيرًا عقب تعليق الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، الشهر الماضي، عن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

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