"سكاي نيوز": مريم الصادق بحثت هاتفيًا مع بلينكن التطورات في السودان

الخرطوم - (بي بي سي)

‏بحثت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المنحلة بقرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مريم الصادق المهدي، الأربعاء، تطورات الملف السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏وذكرت "سكاي نيوز" أن مريم الصادق المهدي أبلغت وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي بضرورة إطلاق سراح الموقوفين وضرورة وقف العنف.

بدوره أبلغ ‏بلينكن، مريم الصادق المهدي، بأن واشنطن تضغط من أجل العودة إلى الحوار وأكد أن الموقف الأمريكي داعم للشراكة في السودان بقيادة المدنيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه"، محذراً من استخدام العنف ضد المحتجين، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، في أول تصريح له بعد الأزمة الأخيرة.

وكان حمدوك التقى ممثلين عن فرنسا، وألمانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، رئيس الوزراء السوداني عبد حمدوك، في منزله.

وأعاد الجيش السوداني حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة"، بحسب فرانس برس.