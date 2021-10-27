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أول تصريح له بعد الأزمة.. حمدوك يعلق على الأحداث في السودان

10:51 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
أول تصريح له بعد الأزمة.. حمدوك يعلق على الأحداث في السودان

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

الخرطوم - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه"، محذراً من استخدام العنف ضد المحتجين، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، في أول تصريح له بعد الأزمة الأخيرة.
وكان حمدوك التقى ممثلين عن فرنسا، وألمانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، رئيس الوزراء السوداني عبد حمدوك، في منزله.
وأعاد الجيش السوداني حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.
لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة"، بحسب فرانس برس.

هذا المحتوى من

BBC
السودان عبدالله حمدوك مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حكومة السودان

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