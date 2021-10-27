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بريطانيا تنتقد تهديدات فرنسا بسبب مصايد الأسماك وسط ارتفاع التوترات

10:47 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
بريطانيا تنتقد تهديدات فرنسا بسبب مصايد الأسماك وسط ارتفاع التوترات

رئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسي

لندن - (د ب أ)

تصدت حكومة المملكة المتحدة لفرنسا بشأن إجراءاتها الانتقامية المقترحة في نزاع بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك، فيما تصاعدت التوترات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء "إن تهديدات فرنسا محبطة وغير متناسبة"، بعد أن صرح متحدث باسم الحكومة الفرنسية بأنها قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب قلة تراخيص الصيد الممنوحة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان: "أن الإجراءات التي يتم التهديد بها لا تبدو متماشية مع اتفاقية التجارة والتعاون والقانون الدولي بنطاقه الأوسع"، في إشارة إلى اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه عشية عيد الميلاد العام الماضي. وأوضح البيان أن الإجراءات "ستتم مقابلتها برد فعل مناسب ومحسوب".

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