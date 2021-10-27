إيطاليا: ملتزمون بضمان عمليات الإجلاء من أفغانستان

إيطاليا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بضمان عمليات الإجلاء من أفغانستان، كجزء من عملية (أكويلا) الأمنية، مشيرا إلى أن الوضع الآن قد تغير وأصبح مطار كابول تحت سيطرة السلطات الأفغانية.

وأوضح وزير الخارجية أن إيطاليا تعمل في سياق مجموعة العشرين على إقامة ممرات إنسانية لنقل المهاجرين الأفغان من البلدان المجاورة لها، وأكد أن وزارة الخارجية تنسق مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات بشأن عمليات الإخلاء والاستقبال مفتوحة على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن “فرقة عمل أصغر أيضاً، كلاهما مكرس لمهام تكميلية لإجلاء الأشخاص من أفغانستان.

وأشاد دي مايو بالعمل الجماعي الاستثنائي للشؤون الخارجية، الدفاع والاستخبارات الذي سمح لـ 5011 شخصا، بينهم 4890 أفغانيا، بمغادرة البلاد.