"مُنقذ أوروبا".. بوتين يأمر بزيادة إمدادات الغاز إلى القارة بداية من نوفمبر

موسكو - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام حكومية في روسيا اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرًا لشركة جازبروم العملاقة للطاقة، والمملوكة للدولة، بزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا بمجرد أن تنتهي روسيا من استكمال ملء منشآت التخزين تحت الأرض لديها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين قوله للرئيس التنفيذي لجازبروم، أليكسي ميلر، اليوم: "أود أن أطلب منك أنه بمجرد أن تنتهي من عملك في إعادة ملء الخزانات الروسية تحت الأرض في الثامن من نوفمبر، أو قبل هذا الموعد، البدء في عمل تدريجي ومخطط لزيادة كميات الغاز إلى أوروبا."

وأضاف بوتين في اللقاء الذي بثه التلفزيون الروسي أن هذه الخطوة ستسمح لميلر "بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بشكل ثابت ومتوازن، لإمداد الشركاء في أوروبا بالغاز خلال فترة الخريف والشتاء، وأيضا بإيجاد وضع أكثر ملائمة فيما يتعلق بسوق الطاقة في أوروبا، ضمن أمور أخرى."

نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الرئيس التنفيذي لجازبروم، اليكسي ميلر، قوله، استجابة لأوامر بوتين، فإنه من الممكن زيادة تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا بداية من الثامن من نوفمبر.

وأشادت وسائل الإعلام الروسية بالرئيس بوتين، واصفة إياه بـ "منقذ أوروبا"، التي تواجه ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة، عقب تراجع نجم عن تفشي وباء كورونا.

ويمثل قرار بوتين اليوم تراجعا عن مواقف سابقة، حيث أشار الرئيس الروسي مرارًا وتكرارًت إلى أن كميات الغاز التي تقوم بلاده بتسليمها للقارة تتجاوز الكميات المتفق عليها في العقود، واعتبر أن بحث خطوات أخرى من شأنها تخفيف حدة أزمة الطاقة في أوروبا أمرًا صعبًا.