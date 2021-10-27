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اليونان تحمل تركيا مسؤولية وفيات مهاجرين في بحر إيجة

08:01 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
اليونان تحمل تركيا مسؤولية وفيات مهاجرين في بحر إيجة

وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس

أثينا - (د ب أ)

ألقى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس باللائمة على تركيا في وفاة أربعة مهاجرين غرقا في بحر إيجه شرقي البلاد هذا الأسبوع.

وقال اليوم الأربعاء إن الزورق المطاطي الذي كان على متنه ما يزيد قليلاً عن عشرين شخصا ما كان يجب أن يغادر الساحل التركي متجهًا إلى الجزر اليونانية.

وتوفيت امرأتان وفتاتان في الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء. وقد تسبب الطقس السيئ والأمواج القوية في انقلاب القارب.

وأنقذت مروحيات وخفر السواحل اليوناني وسفينة تابعة للناتو 22 شخصا. وقال خفر السواحل إن معظم المهاجرين لا يرتدون سترات نجاة.

وقال ميتاراكيس إن تركيا لا تلتزم بشروط الاتفاق الموقع مع بروكسل في 2016. ومنح الاتفاق أنقرة مزايا سياسية ومالية مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

قال ميتاراكيس إنه يجب ألا يأتي المزيد من قوارب اللاجئين وألا يعمل مهربي البشر في بحر إيجه. وقال إن "منع الخسائر في الأرواح يجب أن يكون المهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي".

وقال الوزير اليوناني إن بلاده لا تحمي حدودها فحسب، بل تحمي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن قضية الهجرة غير الشرعية لا يمكن التعامل معها بنجاح إلا إذا عمل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي معًا.

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