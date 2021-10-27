رئيسة الحكومة التونسية تؤكد للأمين العام لاتحاد الشغل التزامها بالحوار الاجتماعي

تونس - (أ ش أ)

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الأربعاء التزامها بالحوار الاجتماعي، وذلك خلال لقائها الأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي.

ووصف الناطق باسم الإتحاد سامي الطاهري - في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - اللقاء بالإيجابي، وأشار إلى أن رئيسة الحكومة عبرت عن التزامها بالتعاون مع الاتحاد في معالجة كافة القضايا العالقة بالبلاد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين وفدين من الطرفين الحكومي والنقابي لدراسة الملفات القطاعية.

يأتي اللقاء - الذي يعد الأول منذ تولي بودن رئاسة الحكومة في نهاية شهر سبتمبر الماضي - في إطار استئناف الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي الذي تعطل لثلاثة أشهر منذ 25 يوليو الماضي تاريخ إعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وحل حكومة هشام مشيشي.