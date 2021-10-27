Masrawy logo white

رئيسة الحكومة التونسية تؤكد للأمين العام لاتحاد الشغل التزامها بالحوار الاجتماعي

07:39 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رئيسة الحكومة التونسية تؤكد للأمين العام لاتحاد الشغل التزامها بالحوار الاجتماعي

نجلاء بودن

تونس - (أ ش أ)

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الأربعاء التزامها بالحوار الاجتماعي، وذلك خلال لقائها الأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي.

ووصف الناطق باسم الإتحاد سامي الطاهري - في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - اللقاء بالإيجابي، وأشار إلى أن رئيسة الحكومة عبرت عن التزامها بالتعاون مع الاتحاد في معالجة كافة القضايا العالقة بالبلاد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين وفدين من الطرفين الحكومي والنقابي لدراسة الملفات القطاعية.

يأتي اللقاء - الذي يعد الأول منذ تولي بودن رئاسة الحكومة في نهاية شهر سبتمبر الماضي - في إطار استئناف الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي الذي تعطل لثلاثة أشهر منذ 25 يوليو الماضي تاريخ إعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وحل حكومة هشام مشيشي.

هذا المحتوى من

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية الاتحاد العام للشغل

الخبر التالى:

وزير خارجية تونس: لائحة البرلمان الأوروبي لا تنطبق على بلادنا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي.. الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا