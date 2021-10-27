بسبب جورج قرداحي.. السعودية تستدعي سفير لبنان

الرياض - (د ب أ)

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء استدعاء سفير لبنان لدى الرياض احتجاجا على التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة".

وقال البيان "تؤكد (المملكة) مجددًا بأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وأضافت وزارة الخارجية "ونظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا في وقت سابق اليوم قالت فيه إن التصريح الذي جرى تداوله أمس لوزير الإعلام جورج قرداحي صدر عنه قبل تعيينه وزيرا، كما أنه لا يعكس موقف الحكومة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الخارجية القول: "صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأضافت الوزارة في البيان: "كانت الخارجية اللبنانية قد دانت مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".

وقال قرداحي في التصريح الذي أثار جدلا إن حرب اليمن "أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف".

وأصدر قرداحي بيانا أمس قال فيه: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة، ليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات".

وتابع: "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه"، مضيفا: "عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة ولا يمكن أن أتخذ قرارا لوحدي". وأكمل قرداحي: "أنا لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر".

وأوضح قرداحي أن "الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا، تم تصويرها في الخامس من أغسطس الماضي، أي قبل تعييني وزيرا".