Masrawy logo white

للمرة الأولى.. نجل الملا عمر يظهر علنًا وسط سعى طالبان لتحسين صورتها

05:56 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
للمرة الأولى.. نجل الملا عمر يظهر علنًا وسط سعى طالبان لتحسين صورتها

الملا عمر مؤسس حركة طالبان

كابول - (ا ف ب)

ظهر نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان علنًا للمرة الأولى الأربعاء، في وقت يسعى الحكام المتشددون في أفغانستان الى تحسين صورتهم الإعلامية.

وظهر في الفعالية المتلفزة، الملا محمد يعقوب وزير الدفاع الجديد في أفغانستان مناشدا رجال الاعمال الاستثمار في مستشفيات وعيادات، ما يشير إلى خروج طالبان من الظل.

وعندما كان الملا عمر والد يعقوب زعيما للحركة خلال فترة حكمها الأولى لأفغانستان، نادرا ما ظهر علنا كما حُظر نشر صوره.

وعند وفاته في 2013 لم يُعلن النبأ لأكثر من سنتين.

لكن منذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس بعد 20 عاما من حرب ضد حكومة مدعومة من الولايات المتحدة، يلعب وزراء الحركة المزيد من الدور السياسي والأكثر ظهورا.

وقال يعقوب في مستشفى سردار محمد داوود خان العسكري في كابول "لننفق بعض الأموال هنا، على أشقائنا رجال الأعمال أن يأتوا إلى هنا لبناء مستشفيات وعيادات، على الأطباء أن يأتوا هنا أيضا".

وقطاع الصحة في أفغانستان دمرته الحرب فيما عجلة الاقتصاد متوقفة منذ عودة طالبان التي لا تزال تخضع لعقوبات دولية، إلى الحكم.

وآلاف الأشخاص يسعون لتلقي العلاج في الخارج ما يضيف إلى الفوضى التي تشهدها المعابر مع فرار آخرين هربا من حكم طالبان.

يعقوب كان في السابق رئيسا للجنة العسكرية القوية واستفاد من الهالة المحيطة بمكانة والده الراحل في الحركة.

غير أن معظم المناصب الرفيعة في الحكومة الجديدة ذهبت إلى رفاق الملا عمر مثل رئيس الوزراء محمد حسن أخوند ونائبه عبد الغني برادر.

هذا المحتوى من

الملا عمر حركة طالبان أفغانستان

الخبر التالى:

بعد هجوم سيبراني.. إيران تجد صعوبة في استئناف توزيع الوقود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. النيابة العامة تُحقق مع مسؤولين في وزارة الصحة.. وتحذر من نشر أخبار كاذبة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا