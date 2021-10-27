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بابا الفاتيكان يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

05:24 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
بابا الفاتيكان يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

بابا الفاتيكان فرنسيس

روما - (د ب أ)

أعلن الكرسي الرسولي اليوم الأربعاء أن الفاتيكان بدأت إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وبرغم أن ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، لم يؤكد أن البابا كان من بين من تلقوا جرعة ثالثة معززة، إلى أنه من المنطقي أن نفترض أن البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 84 عاما تلقى الجرعة الثالثة.

وبحسب البيان، فإن تقديم الجرعات المعززة من التطعيم ضد كوفيد-19 بدأت في الفاتيكان "في النصف الثاني من أكتوبر".

الأب فرنسيس بابا الفاتيكان لقاح كورونا

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