العراق يسلم أذربيجان 38 من أطفال داعش

بغداد - (د ب أ):

أفاد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الأربعاء، بتسليم 38 من أطفال تنظيم داعش إلى أذربيجان.

وقال الصحاف ، في بيان صحفي، إن "وزارة الخارجيَّة، وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقيَّة وسفارة جمهوريَّة أذربيجان في بغداد، قامت بتسلّيم 38 من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ لإرجاعهم إلى وطنهم".

وأوضح أن هؤلاء الأطفال "كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكوم عليهن بالسجن من قبل المحاكم العراقيَّة المُختصة لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ" .