لليوم الثاني.. المؤتمر الدولي للجامعات البحرية يواصل أعماله بالأكاديمية العربية

كتبت - إيمان محمود

واصل المؤتمر الدولي للجامعات البحرية، اليوم الاربعاء، أعماله لليوم الثانى والذى تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تحت رعاية إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

حضر فعاليات اليوم الثاني الدكتور جلين بلاكوود رئيس الإتحاد الدولي للجامعات البحرية الدولية، ومعالى الدكتور تاكيشى ناكازاوا المدير التنفيذي للإتحاد الدولى للجامعات البحرية الدولية، و سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ،ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية "IAMU"، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بعرض ومناقشة مشروعات التطوير الخاصة باتحاد الجامعات البحرية الدولية والمشروعات البحثية لعام ٢٠٢١، حيث ناقش الباحثون نتائج بحوثهم خلال العام الماضي في تخصصات التقنية الحديثة لمناورات السفن ومنع التصادم، وتقنيات كفاءة إستخدام بدائل الطاقة ووقود السفن، والأمن السيبراني لمنظومة الخرائط الإلكترونية، وإدارة الطاقة نحو موانئ نظيفة، ومعايرة انبعاثات العوادم الغازية من السفن باستخدام تحليل بيانات AIS، وتقييم المخاطر البحرية بالممرات الضيقة، وتحديات استخدام الرقمنة بصناعة النقل البحرى، وتطوير قواعد بيانات التدريب بإستخدام VR محاكاة الواقع بالذكاء الصناعى.