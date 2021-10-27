بعد تصريحات جورج قرداحي.. الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني

(وكالات):

استدعت الكويت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وأدانت الكويت بشدة تصريحات جورج قرداحي ضد السعودية والإمارات، واستدعت القائم بالأعمال لديها، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وأعربت الخارجية الكويتية في بيان، رفضها التصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه السعودية والإمارات، والتي اتهم فيها البلدان بـ"اتهامات باطلة، تناقض الدور الكبير الذي يقومان به، في دعم اليمن، وشعبه".

وأضاف البيان أن تصريحات قرداحي "لا تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية، في اليمن، وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتغافلا عن الدور المحوري الهام للسعودية والإمارات، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وذكرت الخارجية الكويتية في بيانها، أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني لديها هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.