بلومبرج: "انقلاب السودان" يشكل تهديدا جديدا لصادرات جنوب السودان النفطية

الخرطوم - (د ب أ):

لفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن انضمام عمال النفط بالسودان إلى الإضراب العام المناهض للانقلاب الذي شهدته البلاد أمس الأول الاثنين، قد يشكل صفعة لصادرات جنوب السودان النفطية المهمة.

وأعلنت لجنة نقابية بشركة "سودابت" الحكومية السودانية للنفط أمس "الدخول في العصيان المدني الشامل، وقوفا مع قرار الشعب الداعم للتحول المدني الديمقراطي".

ونقلت بلومبرج عن شركة "إف جي إي" الاستشارية التي تركز على أسواق الغاز والنفط أن الصادرات المجمعة لكل من السودان وجنوب السودان والبالغة 130 ألف برميل من النفط يوميا ستكون معرضة للخطر إذا استمرت الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن جنوب السودان، التي تنتج الجزء الأكبر من هذه الكمية، هي دولة حبيسة، وتضخ نحو 156 ألف برميل، تصدّر خامها عبر خط أنابيب إلى ساحل السودان على البحر الأحمر. والنفط هو مصدر الدخل الوحيد تقريبا للبلاد.

وحذرت شركة الاستشارات من أنه قد يكون هناك أيضا تهديد للبنية التحتية النفطية بشكل أوسع، كما أن الأحداث قد تردع الاستثمارات الجديدة التي يحتاج القطاع لها بشدة.

وينتج السودان حاليا نحو 65 ألف برميل من النفط يوميا، ويلبي بقية احتياجاته المحلية عن طريق الاستيراد.