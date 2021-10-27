واشنطن تنتقد بشدة قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

(بي بي سي):

وجهت الولايات المتحدة الثلاثاء وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن المستوطنات، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أربع سنوات منحت خلالها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، إسرائيل ضوءا أخضر للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو زار مستوطنة في نهاية فترة ولايته.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن مرارا من بناء المستوطنات. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نشعر بقلق عميق بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية" الأربعاء وعن المناقصات التي نشرت الأحد لبناء أكثر من 1300 منزل.

وتعقد لجنة تخطيط وتراخيص البناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم الأربعاء جلستها المؤجلة سابقا، بغية دراسة بناء 3000 وحدة "استيطانية" جديدة.

وتفيد تقارير بأنها المرة الأولى التي سيتم فيها إقرار وحدات استيطانية جديدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم.

وتأتي هذه الخطوة وسط توتر في العلاقات بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نفتالي بينيت، والإدارة الأميركية ، خاصة بعد تصنيف بنبت 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها "إرهابية" دون إطلاع الجانب الأمريكي.