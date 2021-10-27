الرئيس الروماني: مصر تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن على المستويين الإقليمي والدولي

القاهرة - أ ش أ

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إن مصر تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل موقعها المتميز الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار يوهانيس، خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، إلى أن رومانيا وأوروبا تعتبران مصر دولة مهمة في المنطقة.

ولفت إلى أنه بحث مع الرئيس السيسي ملفات التعاون الثنائي وخاصة الروابط الاقتصادية التي تجمع البلدين، منوهًا إلى أن اللجنة المشتركة بين رومانيا ومصر ستلعب دورًا في تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين وتشجيع عدد كبير من المشروعات الاقتصادية المشتركة، وإيجاد الإطار الجديد المُحدث بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي.

وأضاف الرئيس الروماني إلى أنه اتفق مع الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد سبل جديدة لاستثمار إمكانيات تنمية التعاون في مجالات أخرى تعد أساسية سواء لرومانيا أو مصر؛ كالطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والتربية والتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وتابع يوهانيس: "علينا أن نستمر في العمل معًا لتشجيع رجال الأعمال على إطلاق مشاريع مشتركة جديدة سواء على الصعيد الدولي أو في أسواق أخرى انطلاقًا من كون رومانيا ومصر مدخلين لأهم الأسواق الاقتصادية المتكاملة وهي الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية.

وأوضح الرئيس الروماني أن المباحثات تناولت تبادلًا لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية ذات الأولوية، وقال إن رومانيا ومصر مهتمتان باستقرار الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة، وإدارة الهجرة بشكل فعال، وانتهاج السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد يوهانيس دعم بلاده لجهود مصر -بالتعاون مع الشركاء الدوليين- الهادفة لإيجاد أفضل الحلول للأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن بلاده حافظت على موقفها المتوازن والمتفق مع القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأزمات التي تضرر منها الشرق الأوسط ولا تزال تمثل موضع اهتمام كبير.

وأشار يوهانيس إلى أن رومانيا تدعم ضرورة تطبيق إجراءات زيادة الثقة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، مشددًا على دعم بلاده لتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل التقدم بحل الدولتين باعتباره كفيلًا للاستجابة للتطلعات المشروعة للجانبين وضمان السلام الدائم في المنطقة.

وحول موقف بلاده من الأزمة السورية، قال يوهانيس إن الأولوية هي إيجاد حل دائم للأزمة السورية التي خلفت على مدى السنوات العشر الماضية مآسي كبيرة للشعب السوري وولدت موجة هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبي على استقرار ورفاهية الدول المستضيفة.

وأكد دعم رومانيا لعمليات الاستقرار وتعزيز المؤسسات والانتقال الديمقراطي في ليبيا والعراق، لافتًا إلى أن بلاده منخرطة في جهود مكافحة الإرهاب، وكذلك في إطار التحالف ضد "داعش" وكذلك في منطقة الساحل، وهي منطقة يتوقف عليها أمن شمال إفريقيا وأوروبا، منوهًا إلى أن بلاده ستعمل على إيجاد ظروف مواتية للتقدم بحلول من أجل تحقيق سلام دائم.

ووجه الرئيس الروماني -في ختام كلمته- الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المباحثات الجيدة التي تم إجراؤها، معربًا عن يقينه بأن العلاقات الرومانية المصرية ستشهد مزيدًا من التقدم والتطور لما فيه منفعة متبادلة للبلدين وشعبيهما.