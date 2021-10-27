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تونس توقف بث قناة "نسمة" و"إذاعة القرآن الكريم" الخاصتين

01:22 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
تونس توقف بث قناة "نسمة" و"إذاعة القرآن الكريم" الخاصتين

قناة نسمة

تونس - (د ب أ):

أوقفت السلطات التونسية بث قناة نسمة و"إذاعة القرآن الكريم" الخاصتين، اليوم الأربعاء، بدعوى مخالفتهما للقوانين وعدم الحصول على تراخيص.

وقطعت قوات الأمن، التي وصلت إلى مقر قناة نسمة بضاحية رادس، البث وضبطت معدات كما وضعت الشمع الأحمر.

وتعود ملكية القناة الى رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة التونسية في 2019 نبيل القروي الذي يواجه بمعية شقيقه النائب غازي القروي تهما بتبييض أموال، والاثنان موقوفان في الجزائر بعد ضبطهما أثناء اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقطعت الهيئة كذلك البث عن إذاعة القرآن الكريم صباح اليوم.

ويأتي قطع البث تنفيذا لقرار هيئة الاتصال السمعي والبصري (هايكا) التي تتولى تنظيم قطاع الإعلام في تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في 2011.

وقال عضو الهيئة هشام السنوسي :"سبق أن اتخذنا القرارات في وقت سابق لأن هناك إذاعات وقنوات تبث من دون إجازة (ترخيص)، وقد تم التنبيه عليهم ومطالبتهم بالتوقف التلقائي لكنهم لم يستجيبوا للقرارات وتم تخطيتهم بخطايا مالية".

قناة نسمة إذاعة القرآن الكريم تونس

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