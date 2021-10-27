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التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار سعودي

12:43 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار سعودي

طائرة مسيرة

الرياض - (د ب أ)

ذكر التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

كما أشار التحالف إلى أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أخرى حاولت استهداف مدينة نجران جنوبي المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في أنباء عاجلة عبر صفحتها على تويتر.

وقال التحالف: "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

طائرة مسيرة التحالف العربي اليمن مطار أبها الدولي

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